Eigenaar shishalounge voelt zich gedupeerd door de politiek

Wesley Duarte, de eigenaar van de zaak, zegt geen idee te hebben wie het op hem heeft gemunt. "Ik ben een hardwerkende ondernemer, die op een eerlijke manier zijn geld probeert te verdienen. En als je zaak op zo’n manier dicht moet, ja dan is dat natuurlijk niet fijn. Ik ben de dupe, terwijl ik niks heb gedaan."



Het is niet de eerste keer er problemen zijn bij een shishalounge. Bij Villa Blanca, een shishalounge aan de Schiedamseweg in Rotterdam was in december vorig jaar een explosie. De gemeente Rotterdam is de misstanden al langer meer dan beu.

Wethouder Wijbenga liet in januari al aan RTV Rijnmond weten de waterpijpcafés in de stad strenger te gaan controleren en strenger aan te pakken. Als regels niet worden nageleefd kunnen ze permanent worden gesloten.

'Jaloezie'

Oud-politieman Henny Janssen staat Duarte bij als horeca-adviseur. Zijn vermoeden is dat de concurrentiestrijd in de shishaloungebranche groot is. Hij denkt dat dit een handeling uit jaloezie was. "Zo krijgen de concurrenten hun zin, want als de ene zaak dicht moet, dan krijgt de andere zaak meer klandizie. Hierdoor geeft je de daders dus eigenlijk precies wat ze willen."

Toch zegt Duarte te snappen dat de gemeente inzet op deze harde aanpak. Wel wil hij een nuance aanbrengen: "Ik vind dat de gemeente achter de ondernemers moet staan, mits ze niet crimineel zijn. En de slechte? Ja, die mogen wat mij betreft keihard worden aangepakt."

Duarte heeft een spannend weekend voor de boeg. De shishalounge is op last van de gemeente dicht. Hij heeft maandag een gesprek bij de gemeente. Hier krijgt hij te horen of de sluiting gehandhaafd blijft of dat zijn zaak per direct weer open mag.