'Kijk op Rijnmond' vrijdag 5 april

In de uitzending van vrijdag spreken we met Wesley Duarte. Zijn shishalounge Mon Ami op de Schiedamsedijk is op last van de gemeente gesloten nadat er een explosief was afgegaan. We brengen een bezoekje aan het Plashuis in Crooswijk, waar marathonlopers zondag van harte welkom zijn. Ook nemen we een kijkje in verzamelgebouw 't Klooster in Rotterdam-Zuid. Duizenden mensen kwamen daar langs voor belastingadvies.