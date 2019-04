Twintig graden bij marathon Rotterdam

De startstreep in beeld.

Hoe kom je op een goede manier de finish op de Coolsingel over. Acteur John Buijsman geeft uitleg aan zijn lopersgroep.

Marathonlopers die zondag in actie komen in Rotterdam, wacht een mooie dag. Het kan 's middags 19 tot 20 graden worden, zegt weerman Ed Aldus.

"We krijgen veel zon, het blijft droog en is vrij warm," zo verwacht hij. 's ochtends rond 10:00 uur geeft de thermometer waarschijnlijk veertien graden aan, later op de dag wordt het warmer. Er staat een matige oostenwind, windkracht 3.

De finish van de winnaar wordt even na 12:00 uur verwacht, de uren daarna trekken de amateurlopers over de finish.

Directeur Mario Kadiks van de Rotterdamse marathon verwacht dat de door Ed Aldus verwachte temperaturen geen probleem zullen zijn voor de topatleten. Maar voor de groep daarachter liggen de adviezen klaar: "Goed naar je lichaam luisteren, afhankelijk van de omstandigheden en hoe je getraind bent je ambities aanpassen en ook van tevoren al veel drinken."

Het medisch team heeft een koudwaterbassin bij zich voor oververhitte marathonlopers. Bij de finish wordt met alerte blikken naar de lopers gekeken om te checken of ze niet oververhit zijn. Is dat wel het geval, dan worden ze gelijk meegenomen naar de medische post om af te koelen.