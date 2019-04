De Wolf in FC Rijnmond: 'Berghuis deed niets verkeerd bij afhandeling incident'

Donderdagavond stond Steven Berghuis weer in de basis bij Feyenoord in de wedstrijd tegen Heerenveen, nadat hij wegens een akkefietje op de training afgelopen zondag in Utrecht nog op de bank moest beginnen. Oud-Feyenoorder John de Wolf vindt dat Berghuis afgelopen week duidelijk over het incident naar buiten trad.

"Ik vond dat Berghuis daarin niets verkeerd deed", vertelt de oud-Feyenoorder in FC Rijnmond. "Hij vertelde open en eerlijk over de situatie en heeft daarna zijn benen laten spreken. Gio had ook moeten weten dat in de voetballerij alles uitkomt."

In FC Rijnmond ging het ook over de toekomstige trainer van Excelsior, nu Adrie Poldervaart zijn contract heeft ingeleverd. "Dat zal iemand moeten zijn die heel snel het roer omgooit, ik dacht misschien aan Mario Been of Gertjan Verbeek, maar het is lastig te bepalen. Het is bijzonder dat Poldervaart zelf opstapt, maar ook heftig om vanuit jezelf te zeggen dat je de groep niet meer kunt raken", besluit De Wolf.

