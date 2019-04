Ombudsman onderzoekt staken steun aan school voor autistische kinderen Rotterdam

De Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld stelt een onderzoek in naar het stopzetten van steun aan Acato, een school voor autistische kinderen. De schooldirectie heeft een klacht ingediend tegen de gemeente, net als acht ouders.

Acato is opgericht door Sas Boot die zelf een dochter met autisme heeft. Er was volgens haar geen goede plek waar haar dochter terecht kon. De school verzorgt sinds september 2018 opvang en lessen aan jonge autistische kinderen, maar is geen officiële onderwijsinstelling. Dat zit de gemeente al langer niet lekker. Ze wil dat de school begin mei sluit.

PGB

"Die datum kwam voor ons echt uit de lucht vallen", zegt Sas Boot. "Volgens de gemeente nemen MEE Rotterdam-Rijnmond en Pameijer ons werk over en zullen die ook leraren leveren voor les in ons pand. Maar ik heb contact gehad met ze en die instellingen zeggen van niets te weten."

"De ondersteuning in de klas wordt in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekt. Omdat wij als nieuwe school niet aan alle voorwaarden voldoen, hadden we van de gemeente steun voor goedkeuring van de pgb's tot 31 juli", zegt Boot. "Daarna zouden ze ons helpen om met hulp van een projectmanager een officiële instelling te worden."

Ombudsman grijpt in

Door de slechte verhouding tussen de gemeente en de stichting Bloemfleur die verantwoordelijk is voor Acato, verwacht de ombudsman niet dat de partijen er samen uit gaan komen, schrijft ze in een brief aan het College van B&W en de stichting. Daarom start ze zelf een onderzoek.

Het onderzoek van de ombudsman kan maanden duren. Zwaneveld heeft de gemeente vast een aantal vragen gesteld, waar ze binnen tien dagen antwoord op wil. Die vragen gaan onder meer over de voortzetting van het onderwijs en zorg na 1 mei.

Boot is niet van plan om op 1 mei de deuren te sluiten. "Ik ga gewoon door. Ik laat die leerlingen niet in de kou staan."