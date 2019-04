Sparta knokt zich in blessuretijd naar punt in Den Bosch: 1-1

In een matige wedstrijd heeft Sparta vrijdagavond op bezoek bij FC Den Bosch een punt gepakt. Lars Veldwijk tekende met een treffer in de vierde minuut van de blessuretijd voor de 1-1. Door het gelijkspel profiteert Sparta minimaal van de overwinning van FC Dordrecht bij FC Twente.

In de eerste helft kreeg de formatie van Henk Fraser enkele kansjes, maar een groot overwicht op de thuisploeg had Sparta niet in De Vliert. Na een niet al te spectaculaire eerste helft gingen beide ploegen rusten met een 0-0 stand.

Veel beter was het in de tweede helft niet aan de kant van Sparta. FC Den Bosch nam ruim twintig minuten voor tijd de leiding. Uit een vrije trap kon Stefano Beltrame de bal laag in de rechterhoek binnenwerken.

Hierdoor leek Sparta na een goede reeks op een nederlaag af te stevenen, maar de gelijkmaker viel toch nog. Aanvoerder Lars Veldwijk was enorm belangrijk belangrijk voor zijn ploeg door in de 94ste minuut de 1-1 binnen te werken. Bijna pakte Sparta zelfs nog de overwinning, maar een uitstekend schot van Adil Auassar werd door Den Bosch-doelman Van der Steen uit de hoek getikt. Door het gelijkspel loopt Sparta een puntje in op koploper FC Twente en is de achterstand nu zeven punten.

Later meer.

Opstelling Sparta

Kortsmit; Dabo, Vriends, Abels, Auassar, Faye (74' Drenthe); L. Duarte (46' Harroui), D. Duarte (60' Dervisoglu), Rayhi; Veldwijk, Ache.

Scoreverloop

68' Stefano Beltrame 1-0

90+4' Lars Veldwijk 1-1