FC Dordrecht stunt met overwinning op bezoek bij koploper FC Twente (0-1)

FC Dordrecht heeft vrijdagavond in de Grolsch Veste voor een enorme stunt gezorgd. Koploper FC Twente werd met 0-1 verslagen. Vlak voor rust zorgde Daniël Breedijk met een echte frommelgoal voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

De formatie van trainer Claudio Braga deed vanaf de aftrap niet veel onder voor de lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie. De Tukkers kregen wel wat mogelijkheden, maar ook Dordrecht toonde zich in de omschakeling gevaarlijk met de rappe Crysencio Summerville in de gelederen.

Vlak voor rust kwamen de Schapenkoppen op voorsprong. Uit een hoekschop bracht Maarten Peijnenburg de bal hard voor, waarna collega-verdediger Breedijk de bal bij de eerste paal binnen wist te werken.

Waar een kansenregen voor FC Twente in de tweede helft tot een van de grotere mogelijkheden behoorde, kwam die er niet. Braga wisselde meerdere malen defensief bij Dordrecht en zag zijn elftal niet heel veel meer weggeven. Twente kreeg nog wel enkele kansen op de gelijkmaker, maar kon een tweede nederlaag op rij niet meer voorkomen.

Opstelling FC Dordrecht

Janssen; Montsma, Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewill; Kok, Smith, Schuurman; Summerville (90' Breukers), Zwarts (85' Timmermans), Zamouri (57' Stankov).

Scoreverloop

42' Daniël Breedijk 0-1