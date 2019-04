Boëtius belangrijk bij winnend Mainz

1. FSV Mainz 05 heeft na vier achtereenvolgende nederlagen weer eens gewonnen in de Duitse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Sandro Schwarz rekende in eigen stadion overtuigend af met SC Freiburg: 5-0.

Jean-Paul Boëtius had met een doelpunt en twee assists een belangrijk aandeel in de zege. De oud-Feyenoorder scoorde dit seizoen in de competitie één keer eerder, eind oktober tegen Bayern München.

Boëtius vertrok eerder dit seizoen bij Feyenoord, na meerdere incidenten in Rotterdam. Zijn rode kaart tegen De Graafschap in de eerste speelronde was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen.