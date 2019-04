Fraser na puntverlies bij FC Den Bosch: 'In twee opzichten teleurstelling'

"In twee opzichten heerst er teleurstelling, over het feit dat we gelijkspelen en over de concurrent die we het echt moeilijk hadden kunnen maken", vertelt Fraser, die wachtte op een goal van zijn ploeg in de eerste 45 minuten. "In de eerste helft hebben we genoeg kansen gecreëerd. Dan moet je er eentje maken, waardoor zij gaan komen en het makkelijker wordt om meer te scoren."

Fraser is niet boos op zijn ploeg na het gelijkspel, waarmee Sparta niet optimaal profiteert van de nederlaag van koploper FC Twente. "In mijn optiek speelt de derde wedstrijd in acht dagen tijd ook mee. De energie liep een beetje weg en dat kan ik ze niet kwalijk namen. We hebben het maximale gedaan, helaas was dat niet genoeg."

Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Sjoerd de Vos met Sparta-trainer Henk Fraser.