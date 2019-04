Wim Rijsbergen nieuwe bondscoach Salomonseilanden

Oud-Feyenoorder Wim Rijsbergen is de nieuwe bondscoach van de Salomonseilanden. Dat werd zaterdagochtend op een persconferentie in de Kuip bekendgemaakt. De 67-jarige Rijsbergen zal de komende drie maanden verbonden zijn aan de eilandengroep in de Grote Oceaan.

Met Rijsbergen gaat het Salomonseilands voetbalelftal op jacht naar winst van de Pacific Games, die dit jaar in Samoa worden gehouden. Ter voorbereiding hiervan komt de oud-Feyenoordverdediger half mei met zijn ploeg richting Nederland voor een trainingskamp van drie weken. Tijdens deze periode speelt het Salomonseilands voetbalelftal verschillende wedstrijden tegen Nederlandse amateurclubs.

Rijsbergen was als speler zeven jaar in dienst bij Feyenoord. Daarna vertrok hij naar Frankrijk en Amerika, om zijn spelerscarrière vervolgens af te sluiten bij FC Utrecht. Als trainer was Rijsbergen onder andere al actief in Chili, Mexico, Trinidad en Tobago en Indonesië.