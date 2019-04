Stoere oeverzwaluwwand bij Zevenhuizerplas

Aan de noordoever van de Zevenhuizerplas in Zevenhuizen is een betonnen oeverzwaluwwand vol nestgaten gebouwd. De eerste oeverzwaluwen zijn al gesignaleerd en kunnen elk moment in het zand achter de wand nesten gaan graven. Of dat ook echt gebeurt, is afwachten. "Dat weet je maar nooit. Wij hebben bijvoorbeeld een nestkast voor de slechtvalk opgehangen, maar die heeft ervoor gekozen zijn nest in een hoogspanningsmast te maken." zegt Hans Sanders, voorzitter van de Natuur- en Vogelwacht Rotta lachend.



Biodiversiteit

De oeverzwaluwwand is één van de maatregelen om de natuur in het Rottemerengebied mooier en beter te maken. Zo zijn er eerder stinzenbollen geplant en drijvende eilandjes voor visdiefjes aangelegd om te broeden.

Oeverzwaluwen maken hun nesten in steile oevers van zand en leem. Tijdens de bouw van Nesselande broedden de oeverzwaluwen in de steile wanden van de zanddepots. Nu kunnen ze terecht in de betonnen oeverzwaluwwand die er misschien niet zo natuurlijk uit ziet. Maar boswachter Dick van Stegeren van Staatsbosbeheer vindt dat geen bezwaar: "Dat past juist goed in de omgeving met die flats op de achtergrond."

Vanochtend wordt de wand tijdens een natuurexcursie van Natuur- en Vogelwacht Rotta geopend.