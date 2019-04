Wie helpt zieke Maaike met haar tuin?

Doodop is de 25-jarige Maaike Boere door de ziekte van Lyme. Ze is zo ziek dat ze maar twee uur per dag uit bed kan zijn. Maaike zou deze zomer graag in de tuin zitten met haar rolstoel, maar daar is de ruimte niet geschikt voor.

Natasja Schulze uit het Rijnmond Running Team loopt zondag de marathon van Rotterdam voor Maaike. De oud-collega haalt zo geld op voor medicijnen.

Maaike uit Spijkenisse heeft vier jaar geleden de ziekte van Lyme opgelopen. In Nederland is Maaike uitbehandeld en is er geen vergoeding van ziektekostenverzekering.

De kwaliteit van haar leven is erg teruggelopen, vertelde Maaike eerder al aan RTV Rijnmond. Voor haar ziekte was ze een vrolijke, sociale en energieke vrouw met een baan op een zorgboerderij.

Maaike en haar vriend Jan zorgen samen voor minivarken Bacon. Maar samen in de tuin zijn is lastig doordat de tuintegels nogal ongelijk liggen.

Haar vriend Jan maakt de tegels elke avond poepvrij, want Bacon is vaak buiten. Maar Jan zit er ook bijna doorheen: hij zorgt voor zijn vriendin en hij heeft een drukke baan in de haven.

Om Maaikes leven een beetje te veraangenamen zoekt RTV Rijnmond een stratenmaker of hovenier die kosteloos haar tuin zou willen egaliseren. Kan en wil jij het leven van Maaike veraangenamen? Neem dan contact op met RTV Rijnmond via nieuws@rijnmond.nl onder de vermelding 'Maaikes tuin'.