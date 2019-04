Kat raakt gewond bij uitslaande brand in Dordrecht

In de binnenstad van Dordrecht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitslaande brand gewoed. Het vuur brak even na middernacht uit op de tweede etage van een huis aan de Suikerstraat.

De brand ontstond in de badkamer. Wat de oorzaak is geweest wordt onderzocht.

De bewoners zijn opgevangen door de brandweer. Of zij binnen waren toen de brand uitbrak, is niet duidelijk. Ze zijn niet gewond geraakt.

Kat gewond

Helaas bracht de kat van de bewoners het er minder goed vanaf. Het beestje is door personeel van de dierenambulance behandeld voor het inademen van rook.

Rond 00:55 uur was de brand onder controle. Of de woning nog bewoonbaar is, is niet bekend.