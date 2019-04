Tuinders openen de deuren voor Kom in de Kas

Dit weekend wordt de 42e editie van Kom in de Kas georganiseerd. Honderden tuinders in Nederland zetten zaterdag en zondag de kassen open voor het publiek. Ook in de regio kunnen mensen terecht bij diverse kwekers en andere bedrijven.

Op Voorne-Putten zetten zaterdag veertien bedrijven de deuren open voor iedereen die wil komen kijken hoe alles groeit en bloeit in een kas. Onder meer De Bijenstal in Zuidland, De Oude Proeftuin in Rockanje en Vers van Voorne in Tinte doen mee.

Ook kunnen liefhebbers langs bij melkveebedrijf Van der Loos in Abbenbroek of op bezoek bij de molens in Zuidland en Brielle. Landbouwbedrijf Van Marion in Abbenbroek organiseert een jeugdtheatervoorstelling.



De deelnemende bedrijven op Voorne-Putten openen alleen op zaterdag de deuren. Van 10:00 uur tot 16:00 uur kunnen liefhebbers daar terecht.