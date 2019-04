Vrouw mishandelt zusje met eetbord

Een vrouw heeft vrijdagavond haar zusje mishandeld in Schiedam. Dat gebeurde op de Boerhaavelaan in het oosten van die plaats.

Het slachtoffer is volgens een wijkagent 'bewerkt met een eetbord'. Ze raakte daarbij gewond aan haar hoofd.

De vrouw is opgepakt. Wat de aanleiding is geweest voor de mishandeling, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe oud beide zussen zijn. Er is hulpverlening opgestart, laat de wijkagent weten.