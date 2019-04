Politiek010: Jongerenwerker steppend naar de Coolsingel

Hij werd een jaar geleden plotseling raadslid in Rotterdam, toen SP-veteraan Leo de Kleijn opstapte na een teleurstellend verkiezingsresultaat: Taylan Cicek. In het dagelijks leven is hij jongerenwerker in Rotterdam-Charlois en verplaatst hij zich per elektrische step of skateboard naar de Coolsingel.

"Dit is een stuk sneller dan een auto in de binnenstad, dus volgens mij is dit een oplossing voor de verkeerscirculatie in de stad", zegt Cicek. Toch is het nu nog niet legaal om met deze snelle elektrische vervoersmiddelen de weg op te gaan. "Als je nu een goed verhaal hebt bij de politieagent, kom je er mee weg", zegt het raadslid. "Er is wel wetgeving in de maak, door minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en ook onze wethouder mobiliteit wil kijken wat er mogelijk is."

In de gemeenteraad wil hij zich vooral hard maken voor kwetsbare jongeren. "Je ziet dat veel jongeren met een biculturele achtergrond al snel op achterstand staan door taalproblemen, maar wel heel veel talent hebben. Daar kan de politiek nog veel voor betekenen."

Wel of geen nieuwe stadsbrug?



Verder in Politiek010 een debat tussen raadsleden Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) en Jeroen Postma (GroenLinks) over de mogelijke komst van een nieuwe oeververbinding over de Maas. Simons vraagt zich af of er wel ruimte is voor al dat extra verkeer over de Maas, terwijl Postma vooral ruimte wil voor openbaar vervoer.

Komende zomer wordt bekend of de nieuwe verbinding in Rotterdam komt, of bij Ridderkerk.