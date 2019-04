Rotterdammer vast voor dodelijk schietincident Rotterdam-Feijenoord

Het slachtoffer werd woensdag 20 maart neergeschoten in de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Feijenoord en overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De dader ging er na de schietpartij vandoor. Na een buurtonderzoek, het bekijken van camerabeelden en gesprekken met getuigen kon vrijdagmiddag de 23-jarige Rotterdammer worden opgepakt.



In de Oranjeboomstraat was een week eerder ook al een schietpartij. Daarbij raakte een man lichtgewond aan zijn been. Een 38-jarige Rotterdammer werd toen opgepakt.