Dutch Windmills verder met een nieuwe sponsor

Op de eigen website meldt Dutch Windmills dat er ‘voldoende lucht is ontstaan om in betrekkelijke rust te bouwen aan een steviger fundament voor de toekomst’. Jan Vrencken, interim-voorzitter van de Dordtse basketbalclub, zegt wel dat er nog voldoende werk aan de winkel is.

Vanwege de financiële problemen werd Dutch Windmills meermaals geweerd uit de Sportboulevard Dordrecht. Daarom kon het thuisduel tegen Feyenoord Basketball vorige week zondag niet doorgaan.

Dennis van Rijswijk, directeur van Sportboulevard Dordrecht, laat in een reactie aan RTV Rijnmond weten dat hij het heel knap vindt dat Dutch Windmills een nieuwe sponsor heeft gevonden. "In principe is Dutch Windmills altijd welkom in Sportboulevard Dordrecht, maar eerst moet de betalingsachterstand ongedaan worden gemaakt", vertelt Van Rijswijk. "Dit is hoop voor de toekomst."

In de dutch basketball league beleeft Dutch Windmills momenteel een goed seizoen. Het team van coach Geert Hammink is vijfde met 32 punten uit 28 wedstrijden en heeft een ticket voor de play-offs op zak.