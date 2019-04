Nieuwe locatie voor oesterzwammenkwekerij Rotterzwam

Oesterzwammenkwekerij Rotterzwam kan aan de slag op een nieuwe locatie. Het bedrijf, dat koffiedik ophaalt bij hotels, bedrijven en restaurants in Rotterdam en daar paddenstoelen op kweekt, zat jarenlang in het voormalige zwembad Tropicana. Door een brand in 2017 moesten ze op zoek naar een nieuwe plek.

Die is nu gevonden. Op het parkeerterrein van De Kroon, de oude fabriek voor elektrotechniek in Rotterdam-Delfshaven, staan acht gebruikte containers. Die worden omgebouwd tot oesterzwammenkwekerij.

"Eindelijk, het heeft anderhalf jaar geduurd voor we verder konden", zegt Susanne de Graaf van Rotterzwam. "Mede dankzij alle investeerders kunnen we nu de kwekerij weer op gaan bouwen."

In één van de containers gaat het koffiedik gemengd worden met mycelium, de zaadjes van de paddenstoel. Daarna gaat het naar een andere containers, waar de kweek kan beginnen.

Verslaggever Chris Vemer nam een kijkje bij de nieuwe locatie van Rotterzwam. Zij bracht vijf kilo koffiedik mee, afkomstig uit de koffiemachines van RTV Rijnmond. "Op vijf kilo koffiedik kan je anderhalve kilo oesterzwammen kweken", legt Siemen Cox van Rotterzwam uit. "Oesterzwammen halen uit het koffiedik hun voedingstoffen en vormen paddenstoeltjes." Nadat het vocht uit het spul is gezogen door de zwammen, blijft er nog twee tot drie kilo 'substraat' over.

Kringloop

Het bedrijf is momenteel bezig om een 'sluitende kringloop' te ontwikkelen. "We zijn onderzoek aan het doen om het substraat weer terug naar de bodem te brengen, zodat we het kunnen gebruiken als bodemverbeteraar", legt De Graaf uit. Een boer op Voorne-Putten die normaal gesproken mest gebruikt, gaat het nu proberen met uitgewerkt substraat. "Het zijn nu vaak lineaire processen die eindigen in de vuilverbranding. Dat is eeuwig zonde", zegt Cox.

Volgens De Graaf bieden de containers waarin het bedrijf nu zit, ook mogelijkheden voor andere plaatsen of landen. "Ze kunnen overal ter wereld neergezet worden, als er maar een goed klimaatsysteem in zit", legt ze uit. "We leiden ook studenten op, die over de hele wereld ook iets zoals Rotterzwam kunnen gaan beginnen."