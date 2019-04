Willemsz stopt bij Nederlandse waterpolodames

Na dit seizoen gaat Willemsz zich focussen op het afronden van haar studie media en vormgeving. Momenteel staat GZC Donk in de eredivisie dames op een tweede plaats, met drie punten achterstand op koploper Polar Bears uit Ede.

Willemsz veroverde met Oranje medailles op het EK 2014 in Boedapest (zilver), het WK 2015 in Kazan (zilver), het EK 2016 in Belgrado (zilver) en het EK 2018 in Barcelona (goud). Ook pakte zij met het Nederlands team brons (2015) en zilver (2018) in de FINA World League.