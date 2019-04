Excelsior hoopt zaterdagavond een turbulente week met een overwinning af te kunnen sluiten. De Kralingers zagen hoofdtrainer Adrie Poldervaart ontslag nemen na de thuisnederlaag tegen NAC. Op bezoek bij FC Groningen willen de Ferme Jongens en Stoere Knapen zich oprichten. RTV Rijnmond Sport is erbij.

FC Groningen-Excelsior begint om 19:45 uur en in Radio Rijnmond Sport hoef je niets van dit belangrijke duel te missen. Sander Verrips is de radiocommentator in Noord-Nederland. Dennis van Eersel presenteert de show van 19:00 uur tot 22:00 uur.

LIVE: FC Groningen - Excelsior 0-0 (0-0)

Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Burnet (68' Van der Meer); Schouten, Bruins, Koolwijk; Messaoud, El Hamdaoui