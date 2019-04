TERUGKIJKEN: De NN Kids Run vanaf de Coolsingel in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam is zaterdagmiddag de NN Kids Run gelopen. Tijdens het evenement kunnen kinderen hun eigen mini-marathon lopen met verschillende afstanden. De Kids Run is een opwarmertje voor de NN Marathon Rotterdam die zondag wordt gelopen.

Kinderen van 7 tot 12 jaar konden meedoen aan de wedstrijd over 1 kilometer. Voor kinderen van 10 tot 15 jaar was er een afstand van 2,5 kilometer. De start was bij het Beursplein, de finish was ter hoogte van het Stadhuisplein.

De uitzending is een co-productie van RTV Rijnmond met OPEN Rotterdam.