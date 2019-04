Inbrekers gepakt in Rotterdam

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee inbrekers opgepakt. Eén van hen had net zijn slag geslagen in een woning in Rotterdam-Prins Alexander. De ander had het voorzien op een kelderbox in Rotterdam-IJsselmonde.

Een getuige belde rond middernacht de politie na een woninginbraak op de Kellogplaats. Hij gaf het kenteken door van de auto waarin de inbreker weg was gereden.

Korte tijd later kon de auto aan de kant worden gezet en werd een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel opgepakt. Hij wordt verhoord. De auto waarin hij reed, is in beslag genomen. Er loopt nog een onderzoek naar een mogelijke tweede verdachte.

Kelderbox

Even later was het raak aan de andere kant van Rotterdam. Een getuige gaf aan dat ingebroken werd in een kelderbox aan de Zevenoord. Agenten gingen er op af en hoorden dat de deur van de kelderbox werd dichtgegooid.

De verdachte bleek in de kelderbox te zitten. Hij ging vol in verzet bij zijn aanhouding. Na een worsteling op de grond en inzetten van de diensthond lukte het om de 32-jarige man geboeid af te voeren naar het politiebureau. De verdachte is behandeld voor de bijtwonden.

De agenten zelf moesten ook worden nagekeken door een arts. Zij hielden aan de aanhouding meerdere wonden over aan vingers, handen en ellebogen.