Wat is dit voor beestje?

Een lekker volle Vraag het de Bieb, met Cover en Origineel, maar bovenal, veel vragen!



Reclameblokje

Dirk v/d Vis vroeg zich af hoe het geregeld is met de reclames op televisie.

Hoe lang gaat 'ie mee?

Rob Roos wil weten wat de levensduur van een accu in een elektrische auto is.

Trek je jas aan!

Laura Beugel vroeg: Kun je verkouden raken als je met koud weer zonder jas aan naar buiten gaat, of is dat een fabeltje?

Eigen Huis en Tuinzaken

Sonja Margus heeft vragen over haar tuin: Ik heb een tuinhuisje en heb op vele stukken grind laten storten. Volgens de voorzitter is dat betegeling/bestrating. Klopt dit?

Het valt uit de lucht

Xan kwam langs met een vraag in de studio: Wat is het woord van twee roofvogels die in de lucht aan elkaar een gevangen prooi doorgeven of met elkaar in de lucht tuimelen? Er is een mooi woord voor, maar ik weet het niet meer.

Beestenboel

Petra Kiers kwam op Goeree-Overflakkee een beestje tegen wat veel weg heeft van een lieveheersbeestje, maar wat is het precies?

In de groene bak?

Gerard Koreman vroeg zich af wat er gebeurt met een accu van elektrische auto als deze op is. Worden ze dan gerecycled?

Kikker in je...

Laura Klein vroeg zich af waar onze 1 april-traditie vandaan komt.

Togayoga

Janny Kok vraagt zich al een tijdje af waarom toga's in verschillende functies verschillen.

Velvet Ongebruikt?

Collega Polly Oskam hoorde bij een toneelstuk over de jaren '50 'I'm Sticking With You' van Velvet Underground. Maar dat komt toch uit de jaren '60? Of is het origineel ouder?

Kan de file niet horen

Mark Rosbergen vraagt zich af waarom het volume van zijn radio zachter gaat als de verkeersinformatie begint.

Een potig zaakje

Wouda Jongenotter vroeg zich af of Nederland ook bijtende spinnen kent