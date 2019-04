Brand in keuken verzorgingshuis Bergschenhoek

De Oranjehoeck in Bergschenhoek Foto: MediaTV

In de keuken van zorglocatie De Oranjehoeck in Bergschenhoek heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Het personeel moest de keuken vanwege rook verlaten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het vuur lijkt uit zichzelf snel te zijn gedoofd, want op het moment dat de brandweer arriveerde was het vuur al uit. Wel was het nodig om het pand te ventileren.

Een persoon is door ambulancepersoneel ter plekke nagekeken vanwege klachten. Het was niet nodig de bewoners van de zorginstelling te evacueren.





Dementie

De Oranjehoeck is onderdeel van zorginstelling Laurens. De locatie is gericht op mensen met dementie.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.