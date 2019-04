Amateurvoetbal: ASWH wint in doelpuntenfestijn

ASWH is zaterdag in de derde divisie de winnaar geworden in de confrontatie tegen ODIN '59. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht zegevierde in 'de schiettent van Heemskerk' met maar liefst 5-3. Ismail Yildirim (2x), Peter Verhoeve (penalty), Jesper van den Bosch en Bilal El Amrani waren trefzeker voor de withemden.

Na 28 duels staat ASWH met 42 punten in het linkerrijtje op de negende plek. Maar de best presterende ploeg in de derde divisie is SteDoCo. De ploeg uit Hoornaar klopte in Friesland ONS Sneek met 4-2 door goals van Vincent Verheul, Guytano dos Santos (2x) en Benjamin van Wanrooij. SteDoCo heeft vier punten meer dan ASWH en bevindt zich op de zevende plek.

Tweede divisie

Barendrecht heeft tegen mede-laagvlieger VVSB de rode lantaarn niet kunnen overdragen. De mannen van trainer Jack van den Berg verloren op eigen veld met 3-1. Yanick Dorst redde namens de thuisploeg met zijn goal de eer. Barendrecht blijft daarom hekkensluiter met achttien punten uit 28 duels. Er zijn nog zes wedstrijden te gaan in de eerste divisie.

Overige uitslagen in de tweede divisie:

Jong Sparta - Scheveningen 2-2

FC Lienden - Excelsior Maassluis 1-0

Hoofdklasse A

Smitshoek is zaterdag over Spijkenisse heen gegaan op de ranglijst. Het team uit Barendrecht was op sportpark Jaap Riedijk met 4-1 te sterk voor de groen-witten. Sean Verburg maakte een hattrick voor Smitshoek en Bart Deprez was verantwoordelijk voor de vierde goal. Kees Pier Tol schoot bij een 0-4 stand voor Spijkenisse nog een vrije trap binnen.

Nu is Smitshoek gestegen naar de elfde plaats met 33 punten uit 24 duels. Spijkenisse zakte naar de twaalfde plek met 31 punten.

Overige uitslagen in de hoofdklasse A:

Achilles Veen - XerxesDZB 4-0

Capelle - Ter Leede 0-1

Sportclub Feyenoord - Jong FC Den Bosch 1-0

AVV Swift - Zwaluwen 1-3