Sterke eerste inning voldoende voor Neptunus

Curaçao Neptunus heeft zaterdag in Bussum ook de tweede wedstrijd in de hoofdklasse gewonnen. De Rotterdammers namen in de eerste inning al ruim afstand van HCAW en wonnen uiteindelijk met 7-4.

In de eerste inning pakte Neptunus een 6-1 voorsprong. Stijn van der Meer, Benjamin Dille, Dwayne Kemp, Dudley Leonora, Shaldimar Daantji en Quintin De Cuba scoorden de punten voor het Rotterdamse team. In de achtste slagbeurt haalde Van der Meer het zevende punt van Neptunus binnen. HCAW scoorde nog in de tweede en achtste inning, maar dat was onvoldoende (4-7).

Neptunus krijgt zondag HCAW weer op bezoek in het Familiestadion. De honkbalploeg van coach Ronald Jaarsma deelt nu samen met Twins en LΔAmsterdam Pirates de koppositie met vier punten uit twee wedstrijden.