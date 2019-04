Duncan Laurence 'relaxed' richting Eurovisiesongfestival

Duncan Laurence wordt opgewacht door fans bij Eurovision in Concert in Amsterdam. Foto: ANP/Remko de Waal

Ondanks zijn favorietenrol bij de bookmakers, is Duncan Laurence heel relaxt in aanloop naar het songfestival. De zanger uit Hellevoetsluis geeft zaterdag voor het eerst een echt optreden met zijn nummer ‘Arcade’, tijdens Eurovision in Concert.

Laurence blijkt deze avond zijn zenuwen goed onder controle te hebben. "Ik voel me heel relaxed,” zegt hij tegen het ANP. “Misschien komt het nog vlak voor ik op moet en denk: 'oh shit, ik moet zo in de AFAS voor heel veel mensen optreden'. Maar dat zien we dan wel, het komt allemaal goed."

Eurovision in Concert is een jaarlijks evenement in Nederland in aanloop naar het echte Eurovision Songfestival. In Amsterdam treden zaterdagavond 28 van 41 songfestivalacts op. Het evenement wordt gezien als de start van het Eurovisie seizoen. Ook is het de eerste graadmeter voor wie straks de uitschieters zijn op het liedjesfestival zelf.

Naast zingen moet Duncan vanavond ook aan de slag als presentator, hij is de gastheer van de concertavond. En als favoriet voor de eindoverwinning wordt hij door ook nog eens veel internationale pers aangesproken. Journalisten willen alles weten over de man die opgroeide in Hellevoetsluis. Er waren zelfs zoveel interviewverzoeken, dat niet iedereen tijd heeft gehad om Laurence vragen te stellen.

Tweede halve finale

De 64ste editie van het songfestival vindt plaats in Tel Aviv, Israël. De eerste halve finale is op dinsdag 14 mei en de tweede op donderdag 16 mei. Duncan Laurence zal optreden tijdens de tweede halve finale. Als hij genoeg punten verzamelt, komt hij op zaterdag 18 mei uit in de finale.