Excelsior komt goal van Gladon niet te boven

Excelsior heeft zaterdag het eerste duel na het ontslag van trainer Adrie Poldervaart niet gewonnen. De Kralingers gingen met 1-0 onderuit bij FC Groningen. Het was oud-regiogenoot Paul Gladon die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

In de eerste helft hield Excelsior vooral tegen. FC Groningen was beter, maar de thuisploeg benutte de spaarzame kansen niet.

Zo had Kaj Sierhuis de groen-witten al in de vierde minuut op voorsprong moeten schieten. In de 26e minuut mocht Mimoun Mahi namens FC Groningen op het Excelsior-doel koppen. Hij zag zijn kopbal echter gekeerd worden en de oud-Spartaan maakte bovendien een overtreding. Excelsior liet aanvallend vrijwel niets zien.

Na de rust werd Excelsior sterker en kregen de Kralingers goede kansen. Eerst was het Jurgen Mattheij die een prima voorzet van Lorenzo Burnet naast schoot. Even later trof Mounir El Hamdaoui namens de gasten geen doel.

Toch kwam FC Groningen in de tweede helft aan de leiding. De ingevallen Gladon, die een verleden bij FC Dordrecht en Sparta heeft, schoot in het zestienmetergebied vanuit de draai hard raak (1-0).

Na dit openingsdoelpunt kreeg Excelsior niet veel later nog een grote kans. Siebe Horemans bereidde vanaf de rechterkant goed voor en bracht de bal bij de eerste paal bij de ingevallen aanvaller Dennis Eckert. Hij tikte de bal echter naast. Een slotoffensief van Excelsior mocht vervolgens niet meer baten.

FC Groningen - Excelsior 1-0 (0-0)

70' 1-0 Paul Gladon

Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Burnet (68' Van der Meer); Schouten, Bruins, Koolwijk; Messaoud (74' Eckert), El Hamdaoui (83' Edwards)