Korfbal: PKC naar Korfbal Leaguefinale, KCC/SO natural in wachtkamer

PKC/SWKGroep heeft zaterdag zich geplaatst voor de finale van de Korfbal League. De korfballers uit Papendrecht waren in de terugwedstrijd tegen LDODK/Rinsma Modeplein met 25-23 te sterk. In het seizoen 2015/2016 stonden de wit-groenen voor het laatst in deze finale.

In het heenduel was PKC heer en meester tegen LDODK. De wedstrijd eindigde toen in 29-21. In Friesland verliep het iets moeizamer voor de korfballers van trainer Daniël Hulzebosch. De ruststand was 15-15, maar de zege werd na de rust alsnog over de streep getrokken (23-25).

PKC treft volgende week zaterdag in de Ziggo Dome in Amsterdam Fortuna/Delta Logistiek uit Delft.

KCC in onzekerheid

In Capelle aan den IJssel kon KCC/SO natural nog geen handhaving in de Korfbal League realiseren. Het team van trainer Erik Wolsink verloor in eigen huis met 20-17 van Tempo uit Alphen aan den Rijn. Omdat KCC het eerste duel wel wist te winnen, is een derde en beslissende wedstrijd noodzakelijk. Dat duel wordt woensdag bij Tempo gespeeld.