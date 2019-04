'Laat Hoekstra het seizoen bij Excelsior afmaken'

"Hij kent de zwakheden en positieve kanten van de spelers. Laat Hoekstra lekker zijn gang gaan, dan komt het dik voor elkaar. Geen enkel probleem", aldus Jacobs.

Een nieuwe trainer is momenteel niet nodig, vindt Jacobs. "Als je een nieuwe trainer wilt laten komen, ga dan daar volgend jaar mee aan de slag", is hij stellig. Jacobs is vooral te spreken over de houding van Hoekstra. "Als je Hoekstra tegen FC Groningen zag staan, dan heb ik hem vier keer naar de hemel zien kijken. Zo betrokken is Hoekstra."

Luister hierboven naar de volledige analyse van Rob Jacobs om Andre Hoekstra het seizoen bij Excelsior te laten afmaken.