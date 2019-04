Zaalsporten: Dutch Windmills in Noord-Holland naar zege

Dutch Windmills (in het wit) in de Sportboulevard Dordrecht

In het eerste kwart pakte Dutch Windmills een 21-16 voorsprong. De rust werd bereikt met een 30-48 stand. Na de thee ging Dozy Den Helder aanzetten en bracht de thuisploeg het puntenverschil uiteindelijk terug naar acht (75-83). Dutch Windmills blijft, ondanks de zege, vijfde in de dutch basketball league met nu 34 punten uit 29 wedstrijden.

Overige basketbaluitslagen:

(m) Feyenoord Basketball - ZZ Leiden 58-97

(v) Solar-systemen Grasshoppers - 4Consult/Binnenland 71-61

Volleybal

De volleybaldames van Sliedrecht Sport blijven in kampioensvorm. Springendal/Set-Up '65 werd in Gouda in drie sets met 3-0 (19-25, 19-25 en 21-25). Het team van coach Vera Koenen staat na negen duels eerste in de kampioenspoule met 29 punten. Sliedrecht Sport was al zeker van een plek in de finale om het landskampioenschap.

Het herenteam van Sliedrecht Sport had minder succes. Op bezoek bij Draisma Dynamo in Apeldoorn ging het team van coach Paul van der Ven met 3-0 in sets onderuit ((25-13, 25-19 en 27-25). Sliedrecht Sport is met nog één wedstrijd in de kampioensgroep te gaan de nummer vier met elf punten.

Waterpolo

Onze mannenploegen in de eredivisie behaalden geen punten. Hekkensluiter SVH ging thuis in Rotterdam-Hillegersberg met ruime cijfers onderuit tegen topploeg USZC uit Utrecht (4-14). ZPB HΛProductions kreeg in Gouda drie doelpunten minder om de oren tegen Widex GZC Donk (11-4).

Deze week kwam er meer duidelijkheid in de discussie over de play-outs . Er is beslist dat de nummers 9 tot en met 12 van de eredivisie heren gewoon play-outs moeten spelen.

SVH was al zeker van de laatste plaats, terwijl ZPB nog een minuscuul kansje heeft om de play-outs te ontlopen. De Barendrechters moeten met nog één wedstrijd te gaan winnen en hopen dat Het Ravijn verliest. Ook is ZPB afhankelijk wat Schuurman BZC doet, dat twee punten meer heeft dan het team van coach Zoran Stanisic.

ZPB HΛProductions kreeg in de eredivisie dames overigens een flink pak slaag bij Widex GZC Donk. Het damesteam werd in Gouda met 18-1 afgeslacht en blijft met één punt uit twaalf duels laatste.