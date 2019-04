Marathonzondag in Rotterdam: welke wegen zijn afgesloten?

In de uren rondom de marathon in Rotterdam is het voor automobilisten beter om het centrum van de stad te mijden. Vanwege het sportevenement zijn veel wegen afgesloten. Ook worden vrijwel alle bussen en trams omgeleid.

Al vanaf zaterdag zijn er verschillende afsluitingen in de stad en dat worden er naarmate de start nadert alleen maar meer.

Het advies van bereikbaarheidsinstituut Rotterdam Onderweg luidt: “Kom je via het westen de stad in, ga er dan in het westen ook uit. Kom je vanuit het oosten, ga dan ook via het oosten weer uit de stad.”

De RET adviseert vanwege de afsluitingen om binnen de stad vooral de metro te nemen. De metro rijdt zondag vanwege de marathon iedere vijf minuten. Wel is station Leuvehaven zondag tot 15:00 uur buiten gebruik.

Noord

Belangrijke verkeerswegen die deze dag niet gebruikt kunnen worden zijn onder meer de Coolsingel en Schiedamsedijk, beiden zijn in beide richtingen volledig afgesloten. Het Weena is vanaf de Karel Doormanstraat richting Hofplein afgesloten.

Zuid

De Erasmusbrug gaat vanaf 07:00 uur dicht richting Noord, vanaf 09:00 uur is de brug in beide richtingen dicht. Voor fietsers en voetgangers blijft de brug wel open. Ook de Laan op Zuid, de Dorpsweg en Brielselaan zijn afgesloten.



De afsluitingen in Rotterdam-Zuid duren tot 15:00 uur. Aan de noordkant van De Maas duren de meeste afzettingen tot het begin van de avond.

De organisatie van de marathon geeft op hun website gedetailleerd aan wanneer wegen weer open gaan voor verkeer.

Treinreizigers ook opgelet

Overigens is het niet alleen puzzelen voor de automobilist. Deelnemers die met de trein komen vanuit Noord-Holland moeten rekening houden met werkzaamheden.

Zo rijden er geen treinen rond Leiden Centraal. Marathonlopers die via de stations rondom Amsterdam naar het parcours reizen, moeten daarom de Intercity Direct nemen, of reizen via Utrecht Centraal.

Reizigers vanuit Leiden kunnen met NS-bussen naar Den Haag en vanuit daar doorreizen naar Rotterdam.