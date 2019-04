Bruins na FC Groningen-Excelsior: 'We hadden niet hoeven verliezen'

Na afloop van FC Groningen-Excelsior (1-0) overheerste bij Luigi Bruins het gevoel dat er meer in zat voor de Kralingers. "In de tweede helft hadden we de wedstrijd onder controle en waren we de betere ploeg", blikt Bruins terug voor de camera van RTV Rijnmond.

De conclusie voor Bruins was helder: "We hadden niet hoeven verliezen." Het verlies bij FC Groningen betekende ook het einde van een turbulente week in Kralingen. Voor clubicoon Bruins kwam het vertrek van coach Adrie Poldervaart ook als een verrassing, na de 2-1 thuisnederlaag tegen NAC Breda. "Het was een domper dat we dat duel verloren, maar je verwacht niet dat Poldervaart opstapt."

Volgens Bruins is er door het team meer gestreden. "Maar het is niet zo dat we met een nieuwe trainer een stapje extra lopen", aldus Bruins. "Natuurlijk maak je je zorgen, dat is logisch als je geen overwinning boekt. Er moeten punten worden gepakt."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sander Verrips met Excelsior-speler Luigi Bruins.