Volg de NN Marathon Rotterdam bij RTV Rijnmond

Rotterdam is zondag 7 april dé plek voor De Mooiste. De stad maakt zich op voor de 39e editie van de NN Marathon Rotterdam. Uiteraard is RTV Rijnmond bij dit schitterende evenement aanwezig!

Om 10:00 uur worden de hardlopers weggeschoten om de 42 kilometer en 195 meter te volbrengen. Je hoeft bij RTV Rijnmond heel de dag niets te missen van de marathon.

Radio

Zoals elk jaar is de marathon van begin tot eind helemaal te volgen op Radio Rijnmond. De uitzending begint om 09:00 uur en gaat, inclusief het wedstrijdverslag van VVV-Venlo tegen Feyenoord, door tot 18:00 uur.

Televisie

Wanneer de toplopers binnen zijn, dan gaat TV Rijnmond live op zender. Dat zal even na 13:00 uur gebeuren.

We staan niet alleen bij de finish de hardlopers op te wachten, ook scheuren we met de motoren over het parcours om reacties te halen bij de deelnemers die afzien. Uiteraard zie je ook het onthaal van de laatste loper op de iconische Coolsingel.

Online

Tot slot gaan we heel de dag los op Facebook, Twitter en Instagram. Via de verschillende pagina's van RTV Rijnmond en RTV Rijnmond Sport ontkom je niet aan de marathon van Rotterdam.