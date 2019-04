Feyenoord rekent af met 'uitsyndroom' en wint ruim bij VVV (0-3)

Tyrell Malacia over goal bij VVV-Feyenoord: 'Het was bewust'

Feyenoord heeft voor het eerst sinds jaren gewonnen bij VVV-Venlo. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won in Venlo met 3-0. De doelpunten werden gemaakt door Sam Larsson, Nicolai Jørgensen en de ingevallen Tyrell Malacia. Door de overwinning stijgt Feyenoord naar de derde plaats in de eredivisie.

Feyenoord en VVV tastten in de eerste minuten even af. Voor beide doelen gebeurde er niet veel. De eerste grote kans was wel voor de club uit Rotterdam-Zuid. Jordy Clasie kreeg op aangeven van Jens Toornstra de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten. Hij haalde uit, maar zag VVV-doelman Lars Unnerstal in de weg liggen.

Ruim tien minuten later kon Feyenoord zijn tweede kans wel benutten. Nadat Toornstra werd diep gestuurd, kwam de bal bij Sam Larsson. Hij kon de bal in de verre hoek schieten en Feyenoord aan een voorsprong helpen: 0-1.

Peniel Mlapa scoorde vlak voor rust nog bijna, maar Kenneth Vermeer kon de ruststand van 0-1 over de streep trekken.

Na rust werd de thuisploeg steeds sterker. Het werd dreigender en combineerde makkelijker door de verdediging van Feyenoord heen. Het leverde ook een gigantische kans op voor Patrick Joosten. Hij kon in het strafschopgebied echter niet afdrukken. Zijn inzet ging zo’n halve meter naast.

In de fase die daarop volgde kreeg VVV wederom een aantal kansen. Zo moest Tonny Vilhena zelfs een keer de bal van de lijn halen en werd VVV uit hoekschoppen gevaarlijk. Het leverde voor de Limburgers echter geen treffers op.

Sterker nog. Feyenoord kon de voorsprong in de 72e minuut verdubbelen. Een droge en mooie knal van Nicolai Jørgensen ging binnen: 0-2. VVV kreeg daarna nog wat mogelijkheden op de 1-2, maar die treffer viel niet.

Het hoogtepunt van de middag was het doelpunt van Tyrell Malacia. Hij rondde een geweldige solo aan de linkerkant van het veld, geweldig af. Zijn verwoestende plofte via de lat in het doel van Lars Unnerstall.

Scoreverloop

24' 0-1 Sam Larsson

72' 0-2 Nicolai Jørgensen

90' 0-3 Tyrell Malacia