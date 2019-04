Rotterdam krijgt mogelijk fabriek voor duurzame kerosine

Er komt mogelijk een fabriek voor duurzame kerosine in Rotterdam. Neste, een Fins bedrijf gespecialiseerd in biobrandstoffen, overweegt dat.

Dat meldt het Financieele Dagblad.

De fabriek zou op de Eerste Maasvlakte moeten komen.

Er staat al een raffinaderij van het bedrijf voor duurzame diesel. De tweede fabriek zou naar verwachting 100 miljoen euro gaan kosten. De eerdere fabriek kostte 60 miljoen euro.

Het is nog niet zeker of de fabriek in Rotterdam gebouwd wordt: ook Finland is nog een optie, daar staat ook al een raffinaderij vlakbij Helsinki.