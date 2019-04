Keniaan Kipserem wint 39e editie van de Marathon Rotterdam in parcoursrecord

De Keniaan Marius Kipserem heeft de 39ste Rotterdam Marathon op zijn naam geschreven. De 30-jarige, die ook in 2016 won, noteerde een tijd van 2:04:10, een parcoursrecord. Een kilometer of 7 voor het einde schudde hij zijn landgenoot Emanuel Saina van zich af.

Vanaf het startschot op de Erasmusbrug werd er een snel schema gelopen. De Nederlander Abdi Nageeye kon lang mee met de favorieten, maar moest na ruim 30 kilometer de kopgroep laten gaan. Naast Kipserem en Saino liepen de Kenianen Vincent Rono en Josphat Kiptoo Boit hier ook nog bij.

Nederlands record



De Nederlander Nageeye bleef ijzersterk lopen en vermorzelde het Nederlandse record. Met zijn eindtijd 02:06:16 was hij exact 2 minuten sneller dan het oude record.

Voor de microfoon van Radio Rijnmond zei Nageeye dat zijn race veelbelovend is voor de toekomst. ‘’Ik had nog wat last van mijn hamstring dus ik kon nog harder. Ik was wel even in paniek toen ik een behoorlijk gat liet vallen. Daar gaat je droom dacht ik. Ik kon het goedmaken en heb alles gegeven.''

Revanche Choukoud na twee pechjaren

In tegenstelling tot de laatste twee jaar liep Nederlander Khalid Choukoud de marathon uit en noteerde een tijd van 2:13:40. Vorig jaar gaf hij op door een valpartij en in 2017 liep hij met te veel blaren nadat hij net van schoensponsor was gewisseld.