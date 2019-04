Grootste muntenschat in Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Grootste muntenschat in museum Goeree-Overflakkee

Zo’n vijftig munten en een replica van 2300 samengeklonterde munten zijn vanaf dinsdag te zien in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. De munten zijn onderdeel van de misschien wel grootste muntenschat ooit gevonden in Nederland.

Het gaat om een totaal aantal van 700 losse munten en 2300 samengeklonterde munten. De gezamenlijke waarde is ongeveer een half miljoen euro.

Het is voor het museum onmogelijk om de complete vondst tentoon te stellen vanwege de te hoge beveiligingskosten. Daarom is de totale schat alleen zaterdag te bezichtigen geweest door tweehonderd genodigden. De munten zijn nu terug in de kluis van het museum.

De munten zijn vorig jaar zomer gevonden door Arco Hoekman uit Dirksland in de polder tussen Dirksland en Sommelsdijk.