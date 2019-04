Ard van Peppen loopt NN Marathon: 'Afzien op het einde'

"Het was genieten, maar misschien is dat een verkeerd woord. Op het einde was het afzien, maar het was echt een gave ervaring."

Het was een belangrijk moment in zijn leven. "Ja de transitie van voetballer naar life after football. Het is ook het moment om dingen te doen die ik altijd al wilde doen, zoals de marathon lopen. Maar ook zeker voor een goed doel iets moois doen. In dit geval de Sunday Foundation.

Het is ongelofelijk dat er nog kinderen zijn die helemaal geen kans hebben op een mooie toekomst. Met de Sunday Foundation geef je honderd procent geld aan een goed doel. Die kinderen gaan gelijk naar school en er worden scholen gebouwd. Dat is de toekomst."

Bekijk hierboven heel het interview met Ard van Peppen.