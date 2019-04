Barendrechters kunnen geen geld meer verdienen aan afval scheiden

De gemeente Barendrecht stapt af van het vooraf scheiden van plastic, blik en drinkpakken en gaat het restafval laten sorteren in een nascheidingsinstallatie. Dit betekent het einde van de drie inzamelpunten van Afval Loont waar inwoners hun afval kunnen scheiden en geld sparen voor zichzelf of een lokaal goed doel.

Oppositiepartij Echt voor Barendrecht (EVB) is niet overtuigd van het succes van nascheiden en wil dat de afval-inzamelpunten open blijven. "Waarom kan het niet beide naast elkaar bestaan?"

Sparen

Het is een komen en gaan bij het inzamelpunt Afval Loont in het centrum van Barendrecht. Inwoners komen op de fiets en met de auto en hebben zakken vol verpakkingsmateriaal, papier, oude kleding en oude apparaten bij zich. "Ik heb weer dertig cent verdiend", vertelt een enthousiaste Andrea. Zij spaart voor zichzelf, maar je kan het gespaarde geld ook schenken aan een lokale kerk, voedselbank, vereniging of sportclub. Een andere Barendrechter vertelt per jaar zo ongeveer dertig tot veertig euro te sparen. "Wij doen het vooral voor het milieu, wij vinden dat belangrijk voor de toekomst van onze kinderen."

Dit zijn Barendrechters die uit zichzelf afval scheiden, het wegbrengen en er een klein spaarcentje aan over houden. Aan de drukte bij het inzamelstation, zou je denken dat veel inwoners dit al doen maar het gros van de 29.000 Barendrechters scheidt hun afval niet en gooit alles bij het restafval in de container.

Afval scheiden

Dit kan en moet anders, vindt VVD-wethouder Cees Schaap. Met als gevolg dat alle Barendrechters vanaf volgend jaar plastic afval gaan scheiden zonder dat ze daar zelf iets voor hoeven. Een nascheidingsinstallatie gaat herbruikbaar plastic, blik en drinkpakken uit het restafval halen. "Met de moderne technieken halen ze daar resultaten die wij met de hand nooit kunnen halen", zegt de wethouder. Het nascheiden gaat waarschijnlijk gebeuren in de installatie in de Rotterdamse haven die binnenkort in gebruik genomen gaat worden.

Het nieuwe afvalbeleid houdt in dat alle huishoudens een container krijgen voor papier en een container voor groente, fruit en tuinafval (gft). Plastic, blik en drinkpakken, het zogeheten PMD, mag samen met het restafval in de ondergrondse containers. Ieder huishouden van twee personen kan iedere week twee grote vuilniszaken in de container stoppen. Bij iedere extra klepbeweging betaal je 75 cent.

"Wij gaan dit doen tegen de laagste kosten voor de Barendrechters, het hoogste scheidingspercentage en de minste overlast", betoogt wethouder Schaap.

De VVD-bestuurder is niet bang voor een herhaling van de geschiedenis en dat inwoners hun afval gaan dumpen in buurgemeenten Ridderkerk en Rotterdam. Dat gebeurde een aantal jaren geleden toen Barendrechters 2,50 euro per afvalzak moesten betalen.

Combinatie

De grootste oppositiepartij Echt voor Barendrecht (EVB) is voorstander van afval scheiden maar keurt deze koers van de wethouder af. "Er zal zo meer plastic opgehaald worden maar we hebben grote vraagtekens bij de kwaliteit ervan om het opnieuw als grondstof te kunnen gebruiken", zegt Miranda Mes van Echt voor Barendrecht.

EVB is verontwaardigd dat college dit nieuwe afvalbeleid er in een mum van tijd en zonder overleg met de bewoners doorheen drukt. "Bij zo'n grote beslissing moet je de bewoners erbij betrekken en hun ideeën bespreken en dat is niet gebeurd", benadrukt Miranda Mes van EVB.

Volgens EVB is de oplossing in te zetten op vooraf scheiden voor wie dat wil blijven doen én nascheiden van het restafval. Daarmee zou ook Afval Loont behouden kunnen blijven. "Waarom kan dit naast elkaar bestaan? Afval Loont heeft ook een sociale functie, want hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en inwoners sparen voor lokale goede doelen", zegt Miranda Mes van de oppositiepartij.

De fanatieke afvalscheiders die deze zaterdag hun gescheiden spullen komen brengen bij Afval Loont, reageren divers op het nieuwe afvalbeleid. "Het klinkt niet als een slecht idee om te gaan nascheiden, wel jammer natuurlijk dat ik niet meer kan sparen van afval, maar ja daar kom ik ook wel weer overheen", zegt Andrea.

"Scheiden bij de basis is toch het belangrijkste. De machine kan het overnemen maar ik geloof er niet in", zegt Wilco Stouten.

Compensatie

VVD-wethouder zegt dat de gesponsorde goede doelen zullen worden gecompenseerd, de mensen die werken voor Afval Loont naar ander werk worden begeleid en dat hij de fanatieke afvalscheiders graag in dienst neemt als afvalcoach.

Een bezorgde inwoner is een petitie gestart om de inzamelpunten van Afval Loont te behouden en het nieuwe afvalbeleid tegen te houden. Bijna drieduizend Barendrechters hebben de petitie ondertekend.