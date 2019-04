'Gio' over VVV-Feyenoord: 'Met name tevreden over beginfase'

Feyenoord won zondagmiddag met 0-3 van VVV-Venlo. De Rotterdammers rekenden daarmee af met twee 'syndromen'. Het won sinds jaren weer bij VVV en won de eerste uitwedstrijd in 2019. Daarom was trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop vooral opgelucht.

Dat plek drie van AZ weer overgenomen kon worden, motiveerde de ploeg van Van Bronckhorst. "Dat denk ik wel. Als je de mogelijkheid krijgt om plek drie over te nemen dan moet je daar vol voor gaan.

Dat hebben we gedaan. Onder de omstandigheden die we verwacht hadden. Het is een ploeg waar het moeilijk is om naar toe te komen. Dat hebben we goed gedaan."

Vooral de beginfase stelde 'Gio' tevreden. "Met het veld nog redelijk nat, hebben we twee mogelijkheden gecreëerd, waarmee we al op voorsprong hadden moeten komen.

Maar in de tweede helft hadden we veel balbezit, maar hadden we er meer mee kunnen doen. Omdat je de mogelijkheid hebt om de wedstrijd beslissen. Dat doe je niet en dan komt er een fase waar we onder druk komen te staan."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Giovanni van Bronckhorst.