Neptunus wint ook derde wedstrijd in de hoofdklasse

De Rotterdammers begonnen goed aan het duel. In de eerste inning werd de eerste stap gezet naar de overwinning. HCAW trok na twee innings de stand wel gelijk. Zij kwamen drie keer over de thuisplaat, Neptunus twee keer. In de derde inning was HCAW de bovenliggende partij. Zij pakten een voorsprong van 4-6. Doordat Neptunus in de zesde inning en achtste inning respectievelijk twee punten en één punt kon bijschrijven, ging de overwinning alsnog naar de regerend landskampioen: 7-6.

Door de overwinning staat Neptunus na drie speelrondes samen met LΔAmsterdam op de eerste plek.