HC Rotterdam verliest in eigen huis van Kampong (2-3)

Jip Janssen zette Kampong na vijftig minuten via een strafcorner op voorsprong. Maar lang kon Kampong niet genieten van die voorsprong. Simon Egerton schoot zo'n zeven minuten later de gelijkmaker binnen, via een velddoelpunt.

Het volgende doelpunt liet wederom zeven minuten op zich wachten. Nu kwam Kampong weer op voorsprong: 1-2. Rotterdam incasseerde na zeventig minuten hockey vervolgens ook nog de 1-3.

Alleen Hogo Mann kon namens de Rotterdammers daarna nog wat terugdoen. Dat leverde echter niks meer op voor HC Rotterdam, dat nu definitief afgehaakt lijkt te zijn in de strijd om de play-offs.

De ploeg van Albert Kees Manenschijn blijft op de zevende plek staan in de hoofdklasse.