Deelnemer aan marathon van Rotterdam overlijdt in ziekenhuis

De deelnemer is overleden in een ziekenhuis. De organisatie zegt haar diepste medeleven te betuigen aan familie en nabestaanden.

Eerder op de dag liet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten dat er tijdens de marathon in totaal drie deelnemers van de marathon zijn gereanimeerd. Twee mensen raakten onwel op het parcours en de derde ter hoogte van de finish. Een woordvoerder zei dat de drie deelnemers naar het ziekenhuis zijn gebracht en wilde in verband met de privacy verder geen mededelingen doen.

Volgens directeur Littooij van de veiligheidsregio was het sowieso enorm druk voor de ambulancedienst tijdens de marathon, die dit jaar te kampen had met relatief hoge temperaturen:

Het is niet de eerste keer dat een deelnemer van de Marathon Rotterdam komt te overlijden. In 2006 overkwam dat een 41-jarige Duitser. Er werden daarna kamervragen gesteld over een eventuele verplichte medische keuring bij zware sportevenementen, zoals marathons. In 2012 kreeg een 14-jarige deelnemer een hartstilstand.