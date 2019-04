Ruim 200.000 bezoekers voor Kom in de Kas

Kom in de Kas in Maasland. Foto: wethouder Karin Zwinkels

Ruim 200.000 mensen namen dit weekeind een kijkje bij een of meer van de ongeveer tweehonderd glastuinbouwbedrijven. Op Voorne-Putten en de omgeving van Maasland openden tientallen bedrijven hun dueren voor het publiek.

De bezoekers proefden de lente, aldus de organisatie van deze 42e editie van Kom in de Kas die zag dat het mooie weer veel bezoekers ertoe verleidde met de fiets te komen.

De in totaal 210.000 bezoekers konden onder meer paprika's, komkommers, tomaten en soms aardbeien proeven. "Tuinders vinden het leuk als ze mensen kennis kunnen laten maken met bijvoorbeeld de verschillende soorten paprika's. Rode, groene, gele en oranje paprika's smaken echt niet hetzelfde", aldus Sandra van Tol van Kom in de Kas.

Veel belangstelling was er ook voor de beestjes die worden ingezet om de gewassen te beschermen. Kinderen konden deze nuttige beestjes onder een vergrootglas bekijken, terwijl andere bezoekers vragen stelden aan kwekers, bloemstukken maakten of gewoon genoten van planten en bloemen.

De eerste Kom in de Kas was in 1977. Slechts één keer ging het niet door, omdat er mond- en klauwzeer heerste.