Signeersessie Antoinette Scheulderman in Rotterdam

Dit weekend was er een signeersessie van de schrijfster in een dierenwinkel in winkelcentrum Rotterdam Alexandrium. De mensen die langskwamen herkennen veel in het verhaal van de Rotterdamse schrijfster.

Zo heeft Yvonne al vier honden overleefd. Ze vindt het erg dat mensen niet begrijpen dat ze rouwde bij hun overlijden: "Het zijn echt net mijn kinderen. Ik ben blij dat dit boek me zegt dat ik me niet hoef te schamen voor mijn verdriet. Een hond of een kat zijn geen oude bankstellen die je zomaar vervangt."

Toch merkte de Rotterdamse journaliste en DWDD-tafeldame Scheuldermans veel onbegrip toen haar teckel Bubbels twee jaar geleden overleed. De Rotterdamse schreef het boek over de band tussen mens en dier. "Het is iets dat ik zelf had willen lezen na de dood van Bubbels."