Politie heeft handen vol aan nepvuurwapens

Bij jongeren in Rotterdam en Hoek van Holland zijn dit weekend nepvuurwapens gevonden. Levensgevaarlijk noemt de politie de nepvuurwapens, omdat de politie niet weet of het een echt vuurwapen is en geen enkel risico neemt.

In De Esch kwam zaterdagavond de melding dat een 17-jarige jongen een wapen zou gaan verkopen. Agenten vonden hem in de Rijnwaterstraat en dwongen hem met getrokken vuurwapens zich over te geven. De jongen is zondag na verhoor vrijgelaten en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Zijn alarmpistool wordt vernietigd.

In Hoek van Holland was het zondagmiddag raak aan het Pastoor Onderwaterhof. In een auto zou een vuurwapen gezien zijn. In de auto vonden agenten later twee Delftenaren en twee inwoners ‘s Gravenzande. Ze hadden twee balletjespistolen bij zich. Ook deze wapens zijn in beslag genomen. De vier zitten nog vast.