Brand in slooppanden Hellevoetsluis: 'Dan kijk je uit je raam en zie je een vlammenzee'

Vanwege een grote uitslaande brand in twee leegstaande panden aan de Westkade in Hellevoetsluis zijn in de nacht van zondag op maandag vijf huizen ontruimd. Ongeveer tien omwonenden moesten hun huis uit, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 02.00 uur uit in een leegstaand pand. Het vuur sloeg al snel over naar het naastgelegen pand, dat ook leeg staat. Het gaat om sloopwoningen.

De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse om de brand te blussen. Volgens de Veiligheidsregio draaide de wind veel, wat het blussen bemoeilijkte. De brandweer bestreed de brand daarom van een afstand.

Omwonenden werden midden in de nacht uit hun huis gehaald. "Dan kijk je uit je raam en zie je een vlammenzee. Dan schrik je toch wel even", zegt een van hen. "We hoorden mensen schreeuwen buiten en toen is mijn vader naar buiten gegaan om te kijken. Uiteindelijk moesten we allemaal ons huis uit en zijn we opgevangen in de brandweerkazerne."

Rond 05:30 uur werd het sein brand meester gegeven en mochten de omwonenden weer naar huis. De leegstaande panden aan de Westkade moeten later plaatsmaken voor luxe appartementen.