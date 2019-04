Johan Derksen laat kinderhekje monteren na val van trap

Radio Rijnmond-presentator en tv-analist Johan Derksen wil niet nog eens in de nachtelijke uren van de trap tuimelen. Daarom laat hij in zijn huis in het Drentse Grolloo een hekje neerzetten.

Derksen in het AD: "Het is tricky op de overloop. Het trapgat zit naast mijn slaapkamerdeur. Als je 's nachts aan het piesen bent geweest en je doet één stap te vroeg naar links, dan val je in een groot, donker gat. Dat heb ik blijkbaar gedaan. We laten nu zo'n kinderhekje monteren. Dat papa niet meer kan vallen."

Johan Dersken was na de val twintig minuten bewusteloos. Hij hield er een gebroken arm en breuken in zijn gezicht aan over. "Mijn vrouw vertelde dat het een bloedbad was. Bijna niet weg te poetsen."

Zijn dochter Marieke herinnerde hem eraan dat haar moeder en Derksen's eerste vrouw overleed aan een vergelijkbare val van een trap. "Toen Marieke dat schreef had ik wel zoiets: het is te gek voor woorden, een bizarre samenloop."

Johan Derksen is overdonderd door de vele reacties. "Ik word gek gebeld en ge-sms't. Mensen staan aan de deur. Het is overweldigend. In het ziekenhuis zag ik mezelf voorbij komen in programma's als Boulevard en 6 Inside. Jongen, jongen, dacht ik, het gaat over een meneer in een piepklein televisieprogrammaatje die van de trap is geflikkerd. Is dat wereldnieuws?"